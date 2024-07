Finale EURO 2024: quando e come guardarla in diretta streaming

La finale di EURO 2024 è alle porte: la partita decisiva tra Spagna e Inghilterra si terrà domenica 14 luglio 2024 alle ore 21 CET, nella cornice dell’iconico Olympiastadion di Berlino. Purtroppo abbiamo dovuto salutare gli Azzurri, vincitori nel 2021, prima dei quarti di finale, dopo il match con la Svizzera. Ma la finale si prospetta comunque combattuta: è possibile guardarla in diretta streaming su NOW a partire da soli 14,99 euro al mese.

Dove e come guardare la finale di Euro 2024 in diretta

La sfida promette scintille: da un lato la Spagna, già vincitrice di tre titoli europei, che ha raggiunto la finale superando la Francia in una semifinale intensa. Dall’altra parte, l’Inghilterra, che non ha mai trionfato in questa competizione, ha eliminato l’Olanda, guadagnandosi l’opportunità di conquistare il suo primo titolo europeo.

Questa finale rappresenta un crocevia importante: mentre la Spagna mira a riconfermarsi campione, l’Inghilterra è determinata a rompere il digiuno di titoli continentali. Per chi non potrà essere fisicamente presente a Berlino, NOW offre la soluzione perfetta per non perdere neanche un minuto dell’azione. Con il Pass Sport di NOW, avrai accesso a tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, compresi i 20 match in esclusiva.

Quanto costa NOW?

NOW ti permetterà di seguire la finale su smart TV, smartphone, tablet, console e PC, garantendoti la massima flessibilità. Potrai, inoltre, mettere in pausa i canali live e riprendere la visione quando vuoi, oppure scaricare i contenuti sul tuo dispositivo per guardarli offline in qualsiasi momento.

C’è un’offerta speciale in corso: attivando Pass Sport di NOW con permanenza minima di 12 mesi, il prezzo sarà di 14,99 euro al mese. Al contrario, scegliendo l’opzione mensile il costo sarà di 24,99 euro al mese. Se sei appassionato di sport, quindi, conviene la prima opzione, che ti permetterà di accedere a tantissimi contenuti: dal tennis (Wimbledon, ATP Tour, WTA Tour e Roland Garros) al calcio (UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Serie A e Serie C NOW), fino ai motori (tutti i GP di Formula 1 e MotoGP).

Non perdere l’opportunità di seguire la finale di EURO 2024 e molti altri eventi sportivi su NOW. Abbonati a partire da 14,99 euro al mese, scegliendo l’opzione annuale per risparmiare.