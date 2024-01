Finalmente in sconto la migliore SMART TV Sony 4K da 55"

Prendendo in considerazione i migliori brand che producono televisioni, Sony occupa i primi posti. In genere chi acquista una nuova smart TV si affida a marchi come Samsung, LG e molti altri, ma chi vuole la qualità assoluta deve solo optare per Sony.

Oggi su Amazon compare uno sconto molto interessante che vede protagonista la Bravia KD-55X80L. Questa smart TV è in grado di offrire svariate caratteristiche, tra cui una diagonale da ben 55″ e la risoluzione massima in 4K.

Il prezzo che Amazon mette a disposizione è di 699 € grazie ad un’offerta a tempo che garantisce il 22% di sconto. La spedizione sarà veloce e ci saranno anche due anni di garanzia.

Con uno sconto del 22%, ecco la Sony Bravia da 55″ su Amazon

La Sony Bravia oggi in sconto su Amazon presenta un’ampiezza da 55″ e una risoluzione in 4K con tecnologia HDR. Le immagini non avranno paragoni: i colori saranno estremamente realistici, le scene fluide e ci sarà anche un’ottima resa audio grazie al sistema X-Balanced.

Il sistema operativo a bordo è Google TV, estremamente versatile e completo sotto ogni punto di vista.

Insieme a tante altre smart TV lanciate in passato, questa Sony Bravia fa parte di una ecosistema molto collaudato dall’azienda. Il colosso sa bene che con prodotti di questo genere mette in netta difficoltà la concorrenza, che in effetti di fronte ad una qualità così alta nulla può. Chi invece può, è la vasta folla di utenti che circola su Amazon, che oggi può trovare in promozione questo straordinario prodotto.

La smart TV di Sony è arrivata ancora una volta con un’offerta a tempo, pertanto con uno sconto del 22%. Questo contribuisce a portare il prezzo a 699 € con due anni di garanzia e spedizione entro questo fine settimana.

