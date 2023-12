Fine mercato tutelato: per tagliare ora le bollette c'è la nuova offerta Eni Plenitude

Il mercato tutelato sta per terminare: lo stop è previsto per inizio gennaio 2024 per il gas mentre per la luce bisognerà attendere il prossimo mese di luglio. Chi è ancora in regime di Maggior Tutela, però, può assicurarsi da subito una nuova tariffa per tagliare le bollette, grazie alle nuove offerte di Eni Plenitude.

Per chi è ancora nel mercato tutelato, infatti, Eni Plenitude propone le tariffe Trend Casa Fine Tutela, con condizioni fortemente agevolata rispetto alle altre tariffe in listino e con l’accesso diretto al prezzo del mercato all’ingrosso. Le offerte sono attivabili gratis direttamente tramite il sito di Eni Plenitude, linkato qui di sotto. Basta avere a disposizione l’ultima bolletta per completare l’attivazione.

Con le offerte di Eni Plenitude la fine del mercato tutelato non è un problema

Eni Plenitude propone le offerte Trend Casa Fine Tutela. Queste tariffe prevedono:

per la luce : accesso al prezzo del PUN con contributo al consumo di 1,32 centesimi di euro per ogni kWh; c’è la possibilità di scegliere tra la versione monoraria e la versione bioraria; la tariffa a un costo di commercializzazione e vendita di 9 euro al mese

: accesso al prezzo del con contributo al consumo di 1,32 centesimi di euro per ogni kWh; c’è la possibilità di scegliere tra la versione monoraria e la versione bioraria; la tariffa a un costo di commercializzazione e vendita di 9 euro al mese per il gas: accesso al prezzo del PSV con contributo al consumo di 10 centesimi al metro cubo; la tariffa a un costo di commercializzazione e vendita di 5,28 euro al mese

Per attivare una delle offerte Eni Plenitude è sufficiente accedere al sito ufficiale, linkato qui di seguito. L’attivazione avviene gratuitamente e nel passaggio dal mercato tutelato al mercato libero non è prevista l’interruzione della fornitura e non è necessario cambiare il contatore. Per attivare una delle tariffe proposte è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificato della fornitura. Entrambe le informazioni sono riportate nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore.

