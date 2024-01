Fineco conviene: tutti i servizi in un unico conto a canone zero

La promo del momento in fatto di conti correnti è senz’altro quella di Fineco. La banca diretta multicanale, infatti, offre tutti i servizi in un unico conto a canone zero per 12 mesi. L’offerta è molto conveniente, ma occorre affrettarsi per coglierla perché la scadenza è fissata al 12 aprile prossimo.

L’iniziativa è rivolta a tutti i nuovi clienti: la gratuità è automatica, per accedere alla promozione basta solo aprire il conto. Farlo è estremamente semplice e bastano solo pochi passaggi e avere come requisiti base la residenza italiana e la maggiore età. Al momento dell’apertura del conto (comodamente on line) ti consigliamo di avere un documento di riconoscimento a portata di mano.

Quali servizi offre Fineco?

Così come spiega la banca, Fineco è molto di più di un semplice conto. Non a caso è su un mercato così competitivo dal 1999 (dunque quest’anno taglia il traguardo del quarto di secolo di attività).

Il conto ti consente di effettuare pagamenti ovunque ( MAV, RAV, F24, bollettini e tasse, utenze, bollettini e ricariche). Oltretutto i bonifici in Italia sono gratuiti e illimitati. Non finisce qui. Perché con il conto Fineco puoi prelevare gratuitamente su circuito Bancomat per importi superiori a 99 Euro, in tutta Italia. Per il prelievo non c’è bisogno di utilizzare la carta, ma basta il tuo smartphone.

Altri due servizi molto interessanti sono Fineco Pay e Money Map.

Fineco Pay: invii o raccogli denaro via SMS o WhatsApp. In tempo reale e senza conoscere l’IBAN: basta il numero di cellulare

Money Map: è il servizio incluso nel tuo conto che ti aiuta a risparmiare. Con Money map puoi tenere traccia dei tuoi risparmi, raggruppare le spese e stabilire un budget.

Scegli subito Fineco: una vasta gamma di servizi, sia per la gestione del conto corrente che per la pianificazione finanziaria, a canone zero.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com