Fineco per fare trading: inizia oggi con 50 ordini gratis

Hai sempre voluto provare il trading ma non ti fidi o non sai da che parte iniziare? Grazie a Fineco puoi sperimentare questo affascinante mondo in totale sicurezza. Ti basta aprire un conto Fineco e usufruire degli enormi vantaggi che offre. Ecco qualche dettaglio in più.

Conto Fineco: se lo apri ora c’è una super promozione

Immagina di iniziare la tua avventura nel trading con 50 ordini gratuiti e senza pagare il canone per un anno intero. Questo è ciò che FinecoBank offre se apri un conto entro il 12 aprile 2024. È un’opportunità fantastica per muovere i primi passi nel mondo del trading. Grazia alla piattaforma di Fineco avrai accesso a 26 borse mondiali e potrai scegliere tra oltre 20.000 strumenti finanziari. E la parte migliore? Puoi scambiare valute senza commissioni aggiuntive, pagando solo lo spread. È l’ideale per diversificare i tuoi investimenti e esplorare nuovi mercati. Puoi investire sui CFDs, sui futures, sugli EFT, obbligazioni, criptovalute e tanto altro. E con zero commissioni su molti di questi strumenti, il tuo trading diventa ancora più conveniente. In più, su ogni tuo ordine telefonico avrai a disposizione assistenza gratuita.

FinecoX è la piattaforma di trading che userai. Progettata per essere semplice e intuitiva, in modo da concentrarti solamente sui tuoi investimenti. E con l’app mobile, potrai effettuare le operazioni comodamente da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento.

Con Fineco, dirai addio ai costi nascosti. Non ci sono depositi minimi richiesti, né costi di custodia o di inattività, permettendoti di investire quanto vuoi senza preoccupazioni aggiuntive. In più, il trading con Fineco è ideale per chi muove i primi passi, perché ci sono diversi tutorial e formazione gratutia e la possibilità di avere un consulente personale.

A questo punto non ti resta che provare: non perdere questa opportunità unica di entrare nel mondo del trading con un partner affidabile e all’avanguardia come Fineco. Clicca sul pulsante qui sotto per ottenere maggiori informazioni e aprire il tuo conto Fineco.

