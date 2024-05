Fineco: per i nuovi clienti il primo anno di canone è in regalo

Se sei alla ricerca di un nuovo conto online a canone zero, ti segnaliamo l’offerta in corso sul sito della banca italiana Fineco: i nuovi clienti che aprono un conto corrente ora beneficiano del canone gratuito per i primi dodici mesi. L’iniziativa sarà valida fino al prossimo 30 settembre.

Di recente Fineco ha guadagnato la prima posizione in Italia nella World’s Best Banks 2024 di Forbes, la classifica basata sul livello di soddisfazione dei clienti delle migliori banche. Un traguardo notevole, che certifica l’eccellente assistenza clienti, oltre che i servizi trasparenti, semplici e innovativi che mettono al centro l’utente finale.

Con Fineco i primi 12 mesi di canone a costo zero

Scegliere Fineco significa fare affidamento su numerosi servizi racchiusi in un unico conto: dalle carte di credito, debito o ricaricaribili all’identità SPID, dai prelievi ai finanziamenti, dai bonifici ai pagamenti da mobile, dal pagamento delle utenze ai versamenti di contanti e assegni, a tutto vantaggio di una gestione dei soldi semplice e intelligente.

Alcuni servizi sono poi unici. A partire dai prelievi senza carta, ma con il proprio smartphone (basta inquadrare un semplice QR Code). Così come Fineco Pay, lo strumento che consente di scambiare denaro con i propri contatti via SMS o WhatsApp in tempo reale senza la necessità di conoscere l’IBAN.

E se si rientra nella “categoria” under 30, il canone è gratuito fino al compimento dei 30 anni. Per aprire un nuovo conto e beneficiare della promozione in corso, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del conto Fineco: l’apertura del conto online richiede solo pochi minuti, operazione che è possibile velocizzare ulteriormente usando come modalità di riconoscimento lo SPID.