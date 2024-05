Fineco ti offre 12 mesi di canone gratis: ecco come richiederli

Fineco fa la differenza: questo noto istituto bancario, infatti, ha lanciato un’ottima promozione che permette a tutti i nuovi utenti che aprono un nuovo conto corrente di ottenere ben 12 mesi di canone azzerato. Fineco ti permette di gestire il tuo denaro in maniera del tutto innovativa, semplice e comodo, addirittura eliminando il portafoglio fisico grazie alle soluzioni digitali avanzate che include.

Ma quali sono queste funzionalità? Tra i servizi offerti, alcuni spiccano più di altri in ottica di gestione del denaro: dai prelievi smart, che ti permettono di prelevare dagli ATM UniCredit senza utilizzare la carta, a Fineco Pay, per scambiare soldi in tempo reale con i tuoi contatti e senza alcun costo.

Poi ci sono i bonifici (anche istantanei), che sono gratuiti e illimitati in Italia, ma possibili anche all’estero verso 250 Paesi e in 20 valute diverse. Lato pagamenti, con Fineco puoi saldare MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte, tutto completamente online.

Il conto Fineco supporta il servizio Multicurrency, che permette di diversificare liquidità e investimenti senza commissioni di cambio, ma con un semplice spread. Un vantaggio significativo per chi opera in più valute.

Per beneficiare dei 12 mesi di canone gratuito, è sufficiente aprire un conto Fineco entro il 30 settembre. Non è necessario inserire alcun codice promozionale: il canone gratuito sarà applicato automaticamente al momento dell’apertura del conto. L’iniziativa è rivolta a tutti i nuovi utenti: approfittane subito e apri il tuo nuovo conto corrente Fineco online per usufruire di un anno di canone completamente gratis.

