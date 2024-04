Fino a 250 euro in Buoni Amazon con il conto Credit Agricole

Se apri il Conto Online di Crédit Agricole entro il 30 aprile, potrai approfittare di una promozione imperdibile: fino a 250€ in Buoni Amazon e numerosi altri vantaggi. Come funziona la promozione? Devi:

Aprire il conto online: è facile e veloce, puoi farlo in pochi minuti.

è facile e veloce, puoi farlo in pochi minuti. Scegliere la carta di debito VISA: è gratuita per i primi 2 anni e ti permette di effettuare acquisti ovunque, anche online e con i portafogli digitali.

è gratuita per i primi 2 anni e ti permette di effettuare acquisti ovunque, anche online e con i portafogli digitali. Inserire il codice promozionale VISA: al momento dell’apertura del conto, inserisci il codice promozionale VISA per attivare la promozione.

al momento dell’apertura del conto, inserisci il codice promozionale VISA per attivare la promozione. Effettuare acquisti con la carta: più spendi, più Buoni Amazon ricevi!

più spendi, più Buoni Amazon ricevi! Invitare i tuoi amici: per ogni amico che apre un conto con il tuo codice promozionale, riceverai un ulteriore Buono Amazon.

Fino a 250 euro in Buoni Amazon, ma anche tanti altri vantaggi

Oltre ai Buoni Amazon, il Conto Online di Crédit Agricole offre numerosi altri vantaggi:

Canone gratuito per 9 mesi: il canone è gratuito per i primi 9 mesi o fino al compimento dei 35 anni.

il canone è gratuito per i primi 9 mesi o fino al compimento dei 35 anni. Gestione semplice dall’app: puoi gestire il tuo conto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite l’app di Crédit Agricole.

puoi gestire il tuo conto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite l’app di Crédit Agricole. Consulente personale e assistenza dedicata: avrai sempre a disposizione un consulente personale per aiutarti con qualsiasi operazione.

avrai sempre a disposizione un consulente personale per aiutarti con qualsiasi operazione. Carta di debito VISA gratuita: la carta di debito VISA è gratuita per i primi 2 anni e ti permette di effettuare acquisti ovunque, anche online e con i portafogli digitali.

la carta di debito VISA è gratuita per i primi 2 anni e ti permette di effettuare acquisti ovunque, anche online e con i portafogli digitali. Conto deposito: puoi anche richiedere l’apertura di un conto deposito che offre due opzioni per risparmiare: 4% per 3 mesi oppure 3,75% per 6 mesi.

Il Conto Online di Crédit Agricole propone un’offerta davvero vantaggiosa che ti permette di risparmiare e di ottenere fino a 250€ in Buoni Amazon e tanti altri vantaggi. Quindi, se stai cercando un conto corrente facile da gestire, Crédit Agricole è la soluzione ideale per te. Non perdere tempo, apri il tuo conto online oggi stesso!