Fino a 250€ di Buoni Amazon, canone zero e tanto altro con il conto Crédit Agricole

Crédit Agricole presenta un’opportunità eccezionale fino al 30 ottobre 2024, offrendo 250 euro in buoni Amazon per chi apre un conto corrente. Questa iniziativa, chiamata “Invita un amico in Crédit Agricole”, combina i buoni Amazon con i numerosi vantaggi del conto corrente Crédit Agricole.

Come ottenere i buoni Amazon con il conto Crédit Agricole

Per approfittare dei buoni Amazon, è necessario seguire questi passaggi:

Apertura del conto : apri un conto corrente Crédit Agricole online entro il 5 settembre 2024 , inserendo il codice promozionale VISA nel modulo di iscrizione;

: apri un conto corrente Crédit Agricole online , inserendo il nel modulo di iscrizione; Utilizzo della carta di debito : attiva la carta di debito Crédit Agricole Visa e utilizzala per una spesa compresa tra 500 e 1.000 euro;

: attiva la carta di debito Crédit Agricole Visa e utilizzala per una spesa compresa tra 500 e 1.000 euro; Invita amici: presenta fino a sei amici che a loro volta devono aprire un conto Crédit Agricole. Per ogni amico che apre un conto, riceverai un buono Amazon da 25 euro.

Seguendo questi passaggi, è possibile ottenere un primo buono Amazon da 100 euro per l’uso della carta e altri buoni fino a 150 euro invitando amici.

Il conto corrente Crédit Agricole è gratuito per i primi nove mesi. Inoltre, rimane senza canone mensile per i clienti con meno di 35 anni, per chi accredita lo stipendio o la pensione, per chi ha un dossier titoli attivo o per chi possiede un patrimonio pari o superiore a 5.000 euro.

Tra i numerosi benefici, il conto include bonifici SEPA online gratuiti, carta di debito Visa gratuita per i primi due anni (dopo questo periodo, la carta ha un costo di 2 euro al mese) e completa gestione tramite app.

Per concludere, Crédit Agricole offre un’opportunità straordinaria per chi desidera un conto corrente con numerosi vantaggi e l’opportunità di ricevere buoni Amazon fino a 250 euro. Non perdere questa occasione per aprire un conto senza canone e approfittare di tutti i benefici. Visita il sito ufficiale di Crédit Agricole per maggiori informazioni e per aprire il tuo conto oggi stesso.