Fino a 250€ in buoni Amazon con Crédit Agricole: scopri i dettagli!

La tua occasione per ricevere 250€ in buoni Amazon grazie a Crédit Agricole è finalmente arrivata. Parliamo dell’iniziativa “Invita un amico in Crédit Agricole”, valida fino al 30 ottobre 2024. Ma attenzione: non basta solo aprire il conto corrente entro il 5 settembre 2024 inserendo il codice promozionale VISA. Bisogna anche sottoscrivere la carta di debito e usarla per spese tra i 500 e i 1.000 euro. Soltanto in questo modo si possono ottenere i primi 100 euro. Poi, se riesci ad invitare fino sei amici a fare lo stesso, ricevi un buono da 25 euro per ognuno che apre il conto.

250€ in buoni Amazon e tutti i vantaggi del conto Crédit Agricole

Partiamo dai vantaggi. Il conto corrente Crédit Agricole è un ottimo affare anche senza la promo. È gratuito per i primi 9 mesi e continuerà a esserlo per chi ha meno di 35 anni, accredita lo stipendio o la pensione, possiede un dossier titoli attivo o un patrimonio dal valore di 5.000 euro o più.

A livello pratico, potrai gestire tutte le operazioni dall’app di Crédit Agricole, che ti mette anche a disposizione un consulente dedicato da contattare in filiale o da remoto. L’online banking? Presente. Bonifici SEPA online gratuiti? Anche. Carta di debito Visa gratis per i primi due anni e poi solo a 2 euro al mese? Certamente.

Per pagare con la carta di debito puoi usare il contactless per i piccoli acquisti, ma puoi anche fare shopping online. Aggiungi pure tutti gli aspetti della sicurezza, come l’impostazione dei limiti di spesa giornalieri o mensili, la messa in pausa o il blocco della carta in caso di furto e altro.

Insomma, 250€ in buoni Amazon ti stanno aspettando, sempre se hai voglia di far diventare tutti i tuoi amici in fedeli clienti Crédit Agricole.