Fino a 450€ in Buoni Regalo e un conto a canone zero per i primi 9 mesi con Crédit Agricole

Conto a canone zero per i primi 9 mesi (poi azzerabile), fino a 450 euro in Buoni Regalo Amazon e un consulente dedicato in filiale e a distanza: questa l’offerta di Crédit Agricole per il nuovo conto online, a cui è associata la carta Crédit Agricole Visa a canone zero per i primi due anni.

In più si annoverano prelievi illimitati su ATM Crédit Agricole, bonifici SEPA online e Home Banking gratuiti. Per azzerare il canone dopo i primi 9 mesi della promozione è sufficiente avere meno di 35 anni, un dossier titoli attivo, un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro, oppure accreditare lo stipendio o la pensione.

Come ottenere fino a 450 euro in Buoni Regalo Amazon con Crédit Agricole

Il regolamento della nuova operazione a premi di Crédit Agricole prevede un Buono Amazon di 50 euro per tutti coloro che richiederanno l’apertura del conto e della carta di debito collegata entro il 30 giugno, inserendo nel form “codice promozionale” il testo VISA o UNIBOXCA2024, ed effettueranno almeno una transazione di qualunque importo utilizzando la carta di debito VISA entro il 31 agosto.

A questo si aggiunge un Buono Regalo da 100 euro per una spesa totale pari o superiore a 1.000 euro entro il 31 agosto, per un totale dunque di 150 euro. Nel caso la spesa complessiva sia compresa tra 500 e 999,99 euro, verrà erogato un Buono da 50 euro.

Ai primi 150 euro, se ne sommano altri 300 invitando fino a 6 amici ad aprire il conto corrente online Crédit Agricole: per ogni amico che apre il conto entro il 30 giugno ed effettua almeno una transazione di qualsiasi importo entro il 31 agosto, si riceve un Buono Amazon da 50 euro, per un totale dunque di 300 euro, che sommati ai 150 euro precedenti porta la somma totale di Buoni Amazon a 450 euro.

Per aderire alla promozione, è sufficiente collegarsi a quest pagina e aprire il conto online Crédit Agricole.