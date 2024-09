Fino a 500 euro di buoni Amazon con questo conto e questo codice

Sembra passato tanto tempo dalle vacanze estive, invece sono soltanto due settimane circa. Settembre, come consuetudine, porta sempre qualche interessante novità. Una in particolare lo è più di altre: fino a 500 euro di buoni Amazon semplicemente aprendo un conto corrente online. Non cercare di capire da solo a quale conto ci riferiamo, perché te lo diciamo noi: quello offerta da Crédit Agricole.

Fino a 500 euro di buoni Amazon: ecco il codice per averli

Crédit Agricole ha lanciato una nuova promozione che premia chi apre il suo conto online. Durante la procedura, devi inserire il codice promo VISA, altrimenti non attivi la promozione.

I primi 200 euro li ottieni semplicemente usando la carta di debito associata al conto. I rimanenti 300 euro saranno tuoi se convinci fino a 6 amici, parenti o conoscenti ad aprire il conto. Per ognuno di loro che lo farà, ti verrà dato un buono di 50 euro. La promo è valida fino al 9 ottobre. Ecco tutti i dettagli:

Apertura conto : completa l’apertura del conto corrente Crédit Agricole con il codice promozionale VISA nel campo apposito.

: completa l’apertura del conto corrente Crédit Agricole con il nel campo apposito. Spesa minima : devi selezionare la carta di debito ed effettuare una transazione per ricevere subito 50 euro .

: devi selezionare la carta di debito ed effettuare una transazione per ricevere subito . Budget: spendi almeno 1.500 euro con la carta di debito per avere i restanti 150 euro.

Vai subito al sito Web di Crédit Agricole, segui la procedura, che è rapida, e inizia a gestire tutto dal tuo smartphone. Il canone? A zero euro per i primi 9 mesi, ma puoi mantenerlo gratuito se sei Under 35 oppure accrediti lo stipendio, hai un dossier titoli attivo o un patrimonio di almeno 5.000 euro.

Con tutti questi vantaggi, non resta che aprire il conto. Se vuoi arrivare fino a 500 euro in buoni Amazon, inizia subito a fare la lista degli amici e dei parenti a cui può interessare il conto Crédit Agricole.