Fino a 6 mesi gratis di Apple Music: ecco come richiedere la promo

Apple Music è uno dei principali servizi di streaming dedicati al mondo della musica. Di norma, per i nuovi utenti, il servizio è disponibile con un mese di prova gratuita. Grazie alla promozione in corso, però, è ora possibile ottenere ben 6 mesi gratis di Apple Music. Per accedere alla promozione è sufficiente avere un nuovo iPhone oppure un dispositivo audio idoneo. Basterà accedere all’app Apple Music con il proprio ID Apple per riscattare la promozione.

Per tutti i dettagli e per attivare il periodo di prova gratuita di Apple Music (di 1 o 6 mesi) basta seguire il link riportato qui di sotto.

Apple Music è gratis: come funziona la promo

Per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music è necessario accedere all’app del servizio dal nuovo iPhone oppure da un iPhone o un iPad a cui è stato abbinato uno dei dispositivi audio compatibili. L’elenco con tutti i dispositivi compatibili è il seguente:

AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro

Un banner nella Home Page dell’app Apple Music avviserà l’utente in merito alla possibilità di riscattare la promozione e ottenere 6 mesi di servizio gratis. Da notare che è necessario aver aggiornato il sistema operativo e l’app di Apple Music all’ultima versione disponibile.

Chi non può attivare la promo con 6 mesi gratis, invece, può sempre riscattare la prova gratuita di 1 mese, riservata a tutti i nuovi utenti che accedono ad Apple Music per la prima volta. Per verificare la disponibilità delle promozioni basta premere sul box qui di sotto. Al termine del periodo gratuito, il servizio di streaming musicale di Apple si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese.