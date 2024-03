Fiorentina-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

La Fiorentina per onorare la scomparsa di Joe Barone, il Milan per rimandare il più possibile la festa scudetto dell’Inter. Da questi presupposti nasce la sfida di questa sera valida per la 30esima giornata di Serie A che avrà inizio alle ore 20.45 e potrai vedere in diretta streaming su DAZN.

Fiorentina-Milan in streaming: le probabili formazioni

I padroni di casa, guidati da Italiano, dovrebbero scendere in campo con un modulo 4-2-3-1: Terracciano tra i pali e linea difensiva composta da Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi.

Coppia di mediani in mezzo al campo formata da Arthur e Mandragora, supportati da Ikoné, Beltran e Sottil sulla trequarti. In avanti, Belotti come unica punta.

Modulo speculare per il Milan con Maignan in porta, Calabria, Thiaw, Tomori e Florenzi a comporre la difesa. In mezzo al campo ecco Bennacer e Reijnders, con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Giroud.

Calcio d’inizio alle ore 20.45: non perderti la diretta streaming su DAZN.