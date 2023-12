Fire TV Stick a MENO DI 30€ con il super sconto Amazon

Se il tuo televisore ha troppi anni sulle spalle e non è più al passi coi tempi, è tempo di aggiornarlo. Attenzione, non di acquistarne uno nuovo, ma di investire meno di 30€ per aggiungere al carrello Amazon il Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa. Basta inserire il dongle in una porta HDMI del televisore per rendere quest’ultimo smart e performante in ogni operazione.

Il prezzo odierno è di 27,99€, ma solo perché è attivo uno sconto del 38%. La consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Con il Fire TV Stick qualsiasi televisore diventa smart, e la spesa è irrisoria (-38%)

Apri la confezione, inserisci le pile nel telecomando, inserisci il Fire TV Stick nella porta HDMI del tuo televisore, completa la configurazioni e lanciati subito in serie TV, film, documentari, cartoni, eventi sportivi e altro ancora.

Con il dongle di Amazon puoi accedere (a patto di avere un abbonamento attivo, ovviamente) alle principali piattaforme di streaming: Netflix, Prime Video, Apple TV+, NOW, DAZN, Disney+ e così via. Ci sono poi anche servizi gratuiti, come RaiPlay (per guardare anche i canali in diretta), YouTube, Twitch e Pluto TV, ad esempio.

Il telecomando, poi, è una certezza. Oltre ai quattro pulsanti per accedere rapidamente a Netflix, Disney+, Prime Video e Amazon Music, c’è anche quello per parlare direttamente con Alexa. L’assistente virtuale di Amazon ti aiuta a passare da un’applicazione all’altra, a trovare nuovi contenuti e altro ancora: basta un semplice comando vocale.

All’interno della confezione (oltre al dongle e al telecomando, ovviamente), trovi anche un alimentatore di corrente, un cavo USB per l’alimentazione, una prolunga HDMI e 2 batterie AA.

