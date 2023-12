Fire TV Stick Lite a prezzo REGALO su Amazon (-34%)

Il Fire TV Stick Lite è un dispositivo economico, super affidabile (è uno dei più venduti tra quelli a marchio Amazon) e in grado di catapultarti nel mondo dello streaming rendendo smart qualsiasi televisore. Oggi, con lo sconto immediato del 34%, il dongle da inserire nella porta HDMI del televisore costa solo 22,99€ e la spedizione è inclusa per tutti gli abbonati Prime.

Prezzo stracciato per il Fire TV Stick Lite, il dispositivo che rende smart qualsiasi televisore

Come già anticipato, il Fire TV Stick Lite è uno dei dispositivi più apprezzati dagli utenti. Il suo compito è quello di rendere smart qualsiasi televisore che non lo sia (a patto però che abbia una porta HDMI). In alternativa, può essere utilizzato per dare nuova vita ad un televisore sì smart, ma troppo lento anche nelle operazioni più banali.

Una volta inserito il dongle nella porta HDMI, si spalancheranno le porte di Fire TV, un sistema operativo che è semplicissimo da utilizzare (anche per i meno esperti). Dopo aver completato la configurazione iniziale, è possibile scaricare tutte le principali applicazioni per guardare contenuti in streaming, come Netflix, Disney+, Apple TV+, DAZN, NOW, RaiPlay e così via (Prime Video, ovviamente, è preinstallato). E per gli amanti del gaming, da poco più di un mese c’è anche Luna.

Alcune applicazioni richiedono un abbonamento per essere utilizzate, per altre – come RaiPlay, YouTube, Mediaset Infinity e Pluto – basta creare gratuitamente un account. E con RaiPlay è possibile guardare anche i canali lineari, un’ottima soluzione per tutti coloro che riscontrano problemi con la ricezione dell’antenna.

All’interno della confezione è incluso l’alimentatore, due batterie AAA, una prolunga HDMI, un cavo USB per l’alimentazione e – soprattutto – il telecomando vocale Alexa. Quest’ultimo include anche un pulsante per utilizzare l’assistente vocale di Amazon.

