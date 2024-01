Fitbit Sense 2, lo smartwatch con 6 giorni di autonomia è al 27% su Amazon

Diversi dispositivi sono arrivati nel mondo degli smartwatch durante gli ultimi anni, ma solo in pochi si sono guadagnati il favore della critica. Gli utenti sono perennemente alla ricerca di qualcosa che possa essere di impatto e questo Fitbit Sense 2 lo è eccome.

L’orologio dedicato al fitness ma non solo arriva oggi su Amazon in grande sconto con tutte le sue migliori caratteristiche tecniche. Oltre ad offrire un design molto singolare e soprattutto comodo, questo smartwatch garantisce anche una grande autonomia e ampia compatibilità.

Tornando al prezzo di vendita, questo scende del 27% rispetto al solito e si ferma a 219 €. Gli anni di garanzia saranno due e la spedizione sarà rapida entro domani.

Acquista il Fitbit Sense 2, è bellisismo e in grado di farti dormire meglio

Con un ottimo display da 1,34″ in grado di mostrare alla grande tutte le informazioni, questo Fitbit Sense 2 riesce a distinguersi. L’orologio può infatti essere un assistente perfetto durante le sessioni di fitness ma anche per monitorare i parametri vitali come l’ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, il sonno è molto altro ancora.

Sorprendente è l’autonomia, in grado di arrivare fino a 6 giorni. Può essere utilizzato sia con Android che con iOS.

Uno smartwatch di questo calibro non può passare in secondo piano su Amazon, dove il suo prezzo oggi è sceso vertiginosamente. Il Fitbit Sense 2 è probabilmente il prodotto per antonomasia per monitorare i propri parametri vitali e le attività fitness, grazie anche alla performante batteria.

La sua estetica è sicuramente caratteristica del brand ed è per questo che gli amanti potrebbero non pensarci due volte acquistandolo. Il famoso smartwatch oggi arriva su Amazon con uno sconto del 27% per un prezzo totale di soli 219 € e con due anni di garanzia. Ricordiamo che bisognerà aspettare l’11 gennaio per riceverlo a casa grazie alla spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.