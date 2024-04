La primavera è qui e ha portato con sé le giornate di sole che tante persone attendevano per fare attività fisica all’aperto o piacevoli passeggiate all’aperto. Se rientri in questa categoria, devi sapere che potresti avere al tuo polso un partner eccezionale che monitora sia l’attività fisica che il benessere, e non ti fa perdere nemmeno una modifica. Si tratta dell’Apple Watch SE di 2ª generazione, lo smartwatch di ultima generazione lanciato nella seconda metà del 2023.

Oggi la configurazione da 40mm con cassa mezzanotte e cinturino sport mezzanotte (S/M) è proposta ad un prezzo strepitoso su Amazon: solo 249 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto del 14%.

Apple Watch SE 2ª Gen è il tuo nuovo partner per fitness e salute

Apple Watch SE di seconda generazione garantisce molte delle stesse funzionalità dei modelli più costosi. Ha un ampio display Retina OLED con una risoluzione di 448 x 368 pixel. È un pannello luminoso e nitido, e offre una buona visibilità anche in condizioni di forte luce solare.

Apple Watch SE (2ª gen.) è realizzato in alluminio, il cinturino è in silicone (in questo caso Sport Mezzanotte) e può essere facilmente sostituito con altri cinturini disponibili in diversi materiali e colori. Lo smartwatch è dotato del processore S6 SiP, che è lo stesso chip utilizzato sul Series 6. Questo “motore” rende l’indossabile made-in-Cupertino fino al 20% più veloce rispetto al modello precedente.

Il device è l’ideale sia per monitorare l’attività fisica che la salute. Ha un cardiofrequenzimetro ottico di seconda generazione, che può monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e il ritmo cardiaco. Può anche rilevare cadute e incidenti, e chiamare automaticamente i soccorsi se necessario.

Fitness e benessere a parte, il dispositivo è utile anche per ricevere notifiche, utilizzare Siri con un semplice comando vocale, utilizzare Apple Pay per i pagamenti contactless e sfruttare le tante applicazioni di terze parti.

Al primo avvio dovrai installare watchOS 10, il major update definito da Apple come “il più ricco di sempre”.