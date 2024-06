Francia-Belgio: dove vederla in streaming dall'estero anche in italiano

Gli ottavi di finale di EURO 2024 propongono la delicata sfida tra Francia e Belgio, due formazioni che per il momento non hanno rispettato le aspettative della vigilia e si ritrovano paradossalmente nella fase eliminatoria entrambe da seconde classificate.

Una partita molto interessante che è il replay della semifinale mondiale del 2018, vinta da transalpini per 1-0 che avrebbero poi conquistato il titolo in finale contro la Croazia. I belgi non sono più quella formazione temibile degli ultimi anni, ma puntano al colpaccio per svoltare il loro torneo.

Il match si giocherà lunedì 01 luglio alle ore 18 e potrai seguirlo in diretta streaming esclusiva su NOW con il pass Sport, disponibile a 14,99 euro al mese. Sei all’estero e non vuoi rinunciare alla partita commentata in italiano? Allora ti serve NordVPN.

Francia-Belgio in streaming in italiano all’estero

NordVPN è la rete virtuale privata che ti permette di superare il blocco geografico imposto alle piattaforme streaming come NOW, cui abbonamento non può essere sfruttato fuori dall’Italia. Con NordVPN puoi però geolocalizzarti nel nostro paese, così da sfruttare il tuo abbonamento anche se ti trovi all’estero. Ecco come devi procedere:

Avere o attivare un abbonamento NordVPN Scaricare e installare NordVPN su PC, smartphone o tablet Aprire NordVPN e la lista dei server Collegarti a un server VPN in Italia Dallo stesso dispositivo in cui hai attivato NordVPN puoi adesso aprire NOW e guardare Francia-Belgio in streaming con la telecronaca in italiano

Usare NordVPN non è utile soltanto per simulare la tua posizione in un altro paese, ma è soprattutto importante per avere una sicurezza avanzata quando navighi online, grazie ad una crittografia di ultima generazione per proteggere il tuo traffico online: qualsiasi tua attività viene nascosta da occhi indiscreti, inclusi hacker e provider di servizi.

Inoltre, la funzione Threat Protection blocca malware, tracker web, pubblicità e altre fastidiose minacce che puoi trovare in rete. Provalo: puoi avere il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto se non sei soddisfatto.

Il pass sport di NOW, che ti permette di vedere in esclusiva Francia-Belgio, a 14,99 euro al mese include tutte le partite dell’Europeo, i Giochi Olimpici di Parigi, i grandi tornei di tennis ATP e WTA come Wimbledon, la Serie A con 3 partite su 10 a stagione, la Serie C, le nuove UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Bundesliga e Premier League, i motori con la Formula 1 e la MotoGP e il grande basket con NBA e tornei europei.