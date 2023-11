Friggitrice ad aria da 6 litri Ariete con display SOTTOCOSTO su Amazon

Grande sconto disponibile oggi su Amazon: riguarda la friggitrice ad aria da 6 litri di Ariete, la 4626. In grado di cucinare rapidamente ogni pietanza, questo prodotto arriva oggi con uno sconto del 5%. Il tutto porta quindi il prezzo finale a soli 71,99 €.

La friggitrice super capiente con 8 programmi pre-impostati

Riuscire a friggere senza olio, cuocendo i propri cibi in maniera soddisfacente rendendoli ugualmente gustosi è una cosa fattibile solo con una friggitrice ad aria calda. Quella di Ariete, la 4626, consente tutto questo in maniera molto agevole visto che è semplice da usare e molto performante.

Cuocere i cibi all’interno di questo elettrodomestico non comporterà alcuna rinuncia, visto che saranno caratterizzati della giusta croccantezza e della tipica tenerezza interna. Gli odori saranno totalmente soppressi, siccome tutto sarà cotto all’interno della friggitrice senza che nulla possa fuoriuscire tra fumo e quant’altro.

Ognuno potrà friggere come più preferisce, siccome questo prodotto vanta addirittura 8 programmi preimpostati. Usare il timer sarà semplicissimo così come impostare la temperatura, disponibile fino ad un massimo di 200 °.

Un vero e proprio aspetto in più corrisponde al cestello trasparente, che consente di controllare senza dover aprire a che punto è la cottura del cibo. La capienza da 6 litri consente di cucinare tranquillamente per 4 o 5 persone e in alcuni casi anche più. È possibile infatti ospitare all’interno della friggitrice fino a 2,5 kg di cibo.

Oggi un grande aspetto che riguarda questa friggitrice di Ariete è sicuramente il prezzo di vendita. Amazon garantisce il 5% di sconto per un costo finale di 71,99 €. Ricordiamo che il prezzo iniziale consigliato era di 120 €. Ci sono due anni di garanzia disponibili e anche la possibilità di restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024.

