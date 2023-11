Friggitrice ad aria in super promo Black Friday, sconto del 15%

Amazon sta registrando dati impressionati in merito alle vendite degli elettrodomestici durante gli ultimi anni. Il 2023 ha visto diversi utenti piombare su un prodotto in particolare, ovvero la friggitrice ad aria. Indipendentemente dal marchio scelto, è questo l’obiettivo del pubblico: portare a casa uno di questi elettrodomestici e con il più basso prezzo possibile.

A tali caratteristiche risponde alla grande la EasyFry Deluxe di Moulinex, marchio famosissimo in tale ambito. Questa friggitrice ad aria vanta ottime specifiche tecniche e una forma molto simile alle altre.

Grazie ad alcune tecnologie garantisce la cottura dei cibi in maniera ottimale e le sue caratteristiche principali consentono agli utenti di non desiderare altro. Il prezzo del prodotto oggi, scontato del 15% grazie al Black Friday, è di soli 67,99 €. Come sempre ci sono due anni di garanzia a disposizione del cliente.

La friggitrice di Moulinex in sconto, ecco com’è fatta

La friggitrice ad aria EasyFry Deluxe di Moulinex consente di avere le migliori caratteristiche tecniche in assoluto. Dotata di una capienza da 4,2 litri, permette la frittura sana di ogni alimento e per un gruppo di persone persone dalle 3 alle 5 unità.

Sono 8 le modalità di cottura che interesseranno la friggitrice, sempre pronta a preparare ogni pietanza in maniera salutare. Sarà infatti possibile cucinare qualsiasi tipo di alimento, a partire dalle patatine fritte fino ad arrivare al pesce e all’arrosto.

Occasioni come questa ce ne sono poche in giro ed è per tale motivo che gli utenti stanno saccheggiando le scorte di questa friggitrice ad aria. Moulinex ha fatto un gran lavoro e il prezzo rende giustizia a tutto ciò. Il 15% in meno, il costo finale sarà di soli 67,99 €.

