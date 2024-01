Questo è assolutamente l’elettrodomestico dell’anno, quello che ti permetterà di cucinare in maniera facile e veloce pietanze sane, leggere ma anche super gustose. Oggi su Amazon puoi acquistare la friggitrice ad aria Philips Series 5000 con lo sconto del 38% e risparmiare un sacco di soldi.

Inoltre Amazon ti consente di alleggerire ulteriormente la spesa usufruendo del servizio Cofidis che ti permette di pagare in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Costava 309,99 euro ma tu adesso la paghi solamente 193,62 euro!

Friggitrice ad aria Philips Series 5000: l’elettrodomestico che ti cambia la vita!

Funzioni di cottura 16 in 1: friggi, cuoci al forno, arrostisci, griglia, scongela, fermenta e altro ancora. Prepara pasti gustosi e nutrienti con fino al 90% di grassi in meno per adottare una dieta sana senza rinunciare al gusto.

Disponi della cottura a distanza, collega l’airfryer all’app NutriU e trova centinaia di ricette personalizzate. È possibile monitorare i progressi sul proprio telefono via WiFi, ovunque ci si trovi. Si tratta di una friggitrice ad aria di grandi dimensioni, difatti è presente un cestello da 1,4 kg, combinato con il recipiente da 7,2 l, ti aiuta a cucinare un’ampia varietà di pasti, dalle patatine fritte alle cosce di pollo, dalle torte alle verdure grigliate.

Cibi croccanti fuori e morbidi dentro: con il suo esclusivo design a “stella marina”, la tecnologia Rapid Air distribuisce l’aria calda per preparare cibi squisiti che sono croccanti all’esterno e teneri all’interno, con poco o zero olio aggiunto. E ancor auna pulizia facile: parti rimovibili lavabili in lavastoviglie e cestello QuickClean con rivestimento antiaderente. Infine cucinando con questa friggitrice Philips cuoci gli alimenti fino al 50% più velocemente e risparmia fino al 70% di energia rispetto a un forno.

Prendila ora su Amazon ad un prezzo scontatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.