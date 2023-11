Friggitrice da 5,5 litri in sconto Black Friday, che regalo su Amazon

Una delle migliori friggitrici disponibili oggi su Amazon arriva con un prezzo straordinariamente basso. Il prodotto di Cecotec, che approfitta della Black Friday Week, è ben elaborato e realizzato esclusivamente per chi ama stare in cucina a preparare pietanze in maniera salutare. Questa friggitrice offre grande capienza, tanta potenza e soprattutto un bel design.

Il dispositivo è probabilmente uno dei più amati in assoluto, con la colorazione che oggi si mostra in un bel mix tra nero e grigio. È in grado di fornire più modalità di cottura e alcune funzioni già impostate che possono dare una mano in cucina per ogni tipo di pietanza.

Per quanto concerne il prezzo, c’è il 22% di sconto, così da offrire il prodotto ad un costo di soli 69,90 €. Sono previsti due anni di garanzia e la spedizione rapida.

La friggitrice di Cecotec è ottima, ecco le specifiche

La parte alta della friggitrice è contraddistinta dalla pulsantiera soft touch con diverse opzioni da utilizzare. Si nota il piccolo display LED sul quale leggere le informazioni in merito al timer e alla temperatura o magari alla modalità scelta.

Per quanto riguarda la capienza, il prodotto di Cecotec offre ben 5,5 litri. Sarà davvero semplice portare in tavola dei cibi salutari cucinati in pochissimo tempo.

Le specifica tecniche di questa friggitrice dovrebbero orientare perfettamente gli utenti al suo acquisto. Effettivamente una grande capienza e un design del genere, risultano aspetti fondamentali. Non è da meno il prezzo di vendita, oggi giù del 22% rispetto al solito. In questo modo gli utenti potranno risparmiare avendo comunque a disposizione un prodotto di prima fascia: il costo finale sarà di 69,90 €.

