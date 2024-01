Friggitrice da 6 litri in sconto, Amazon lancia l'offerta LAMPO

Le feste di Natale vi hanno fornito l’ulteriore prova che una friggitrice ad aria calda avrebbe potuto aiutarvi. Ora che le offerte sono ancora in gioco su Amazon non bisogna lasciarsi scappare una grande occasione, ovvero quella di portare a casa uno dei migliori prodotti in assoluto.

Ecco in promozione la friggitrice ad aria Turbo Blaze di COSORI, marchio leader nel settore che porta a disposizione degli utenti un prodotto da ben 6 litri di capienza. Grazie alla sua tecnologia avanzata e alle sue funzionalità, questo dispositivo si dimostra ancora una volta il più amato.

Il suo prezzo di vendita oggi è in calo del 7% grazie ad un’offerta a tempo di Amazon, per la quale il costo finale arriverà a 139,99 €. Con due anni di garanzia e con la spedizione entro questo sabato, la friggitrice COSORI è il pezzo da acquistare oggi.

La friggitrice migliore è quella di COSORI, ecco le sue specifiche

Sono ben 9 i programmi disponibili e 5 le funzionalità che questa friggitrice offre, oltre ad uno splendido display tasti soft touch in alto. Cucinare senza olio ma con lo stesso sapore sarà un gioco da ragazzi.

Acquistare una friggitrice di questo calibro potrebbe alleviare molto il momento della cena o del pranzo. L’addetto ai fornelli infatti potrebbe tirare un sospiro di sollievo avendo in casa un elettrodomestico del genere, siccome sarà in grado di diminuire nettamente i tempi di cottura e soprattutto senza comportare alcun tipo di differenza in termini di qualità.

In conclusione parliamo di una delle friggitrici più quotate, come solito del marchio Cosori. Il prezzo di vendita scende del 7% e tocca i 139,99 € con due anni di garanzia e la spedizione entro sabato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.