Friggitrice enorme da 12 litri in sconto Black Friday su Amazon

Se non avete mai visto una friggitrice così grande, magari potreste restare sorpresi. Si tratta di quella COSORI, probabilmente il marchio più forte in quest’ambito. Oggi il suo prodotto si mostra su Amazon con un prezzo più basso e con un coupon che contribuisce a renderlo ancora più appetibile.

Parlando di appetito, questa friggitrice riesce a farvelo venire alla grande. Le sue modalità già pronte per essere utilizzate e la sua capienza da 12 litri, favoriscono la preparazione di pietanze di altissimo livello ed in grande quantità. Certo, è più grande del normale, ma è un compromesso da accettare per avere il top della gamma.

Oggi Amazon ha scelto di rendere disponibile il prodotto con il 5% di sconto in esclusiva. In aggiunta c’è un coupon da 20 € da scalare dal prezzo, portandolo così ad un totale di 159,99 €. Gli anni di garanzia inclusi saranno due, mentre la spedizione sarà rapida, al massimo entro dopodomani a casa vostra.

La friggitrice COSORI in sconto è da 12 litri

Dotata di un design molto simile ad un forno, vista la grande capienza da 12 litri, questa friggitrice ad aria garantisce doppio riscaldamento. L’interno è visibile grazie al vetro trasparente, così da controllare la cottura dei cibi senza dover per forza aprire.

L’ampia tastiera favorisce la scelta semplice dei programmi da utilizzare. Il calore arriva fino a 220°. Sono presenti ben sette accessori in scatola.

Come avete potuto vedere, le specifiche sono di tutt’altro livello rispetto ad altre friggitrice ad aria. Non per caso questa è una delle più desiderate in assoluto e tra l’altro anche tra le meglio recensite.

Oggi il prodotto di COSORI arriva in sconto con il 5% più un coupon da 20 € al seguito. Il prezzo finale sarà di soli 159,99 € in sconto e con due anni di garanzia. Eventualmente dovessero sorgere problemi, potrete restituire il tutto entro il 31 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.