Friggitrice Philips Essential Airfreyer quasi a metà prezzo su Amazon (-41%)

Se avete appena detto “friggitrice“, è probabile che la prossima parola che verrà dopo sarà “Philips“. Tra i prodotti migliori per quanto concerne quest’ambito ci sono di sicuro quelli appartenenti al celebre marchio, che in quanto ad elettrodomestici mette sotto chiunque.

Questa volta su Amazon arriva un prodotto straordinario, ovvero la friggitrice ad aria Essential Airfreyer dotata di ben 4,1 litri di capienza. Oltre al design, all’apparenza molto basilare, questo dispositivo offre anche ottime funzionalità che consentono una cottura ottimale del cibo.

Il prezzo di vendita è in netto calo rispetto al solito: c’è il 41% di sconto su Amazon. Questo rende la friggitrice la più venduta nella sua categoria, grazie al prezzo finale di 79,89 €. Gli anni di garanzia sono due e la spedizione arriverà a casa vostra questo sabato.

Con questa friggitrice, Philips domina il mercato: le specifiche

La capienza è sicuramente la peculiarità di questa Essential Airfreyer di Philips, che offre anche diversi programmi di cottura per diverse tipologie di cibo. Con la tecnologia Rapid Air che lascia circolare l’aria calda, i cibi si cuoceranno alla grande anche senza olio.

Ci sono due manopole sul frontale per regolare le varie impostazioni, tutto in maniera super intuitiva.

Uno dei veri punti di forza di questa friggitrice è sicuramente la capienza ma anche il marchio. Quando si parla di Philips, le persone si fidano ciecamente ed infatti basta guardare la pagina dedicata su Amazon per notare che ci sono più di 20.000 voti, cose inusuale per qualsiasi tipo di oggetto in vendita sul famoso sito e-commerce.

Oggi questa friggitrice, oltre a mostrare tutte le sue grandi qualità, mostra anche un prezzo che scende di tantissimo: si parla del 41% in meno. Grazie a questo sconto, il prodotto arriverà a 79,89 € e potrà essere a casa vostra entro questo sabato. Gli anni di garanzia a disposizione saranno come sempre due.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.