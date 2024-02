FUORITUTTO Amazon, la tecnologia in 5 offerte BOMBA

La giornata di Amazon si articola tra sconti clamorosi soprattutto nel mondo della tecnologia, come dimostra la lista di oggi. Il weekend è partito ufficialmente e con esso anche i migliori sconti che arrivano con smartphone, smart TV, computer e molto altro.

L’elenco di oggi racchiude al suo interno 5 esemplari top nelle loro categorie, tutti i provvisti di due anni di garanzia e di spedizione veloce. I prezzi sono talmente bassi da risultare quasi finti, ma ciò non ha impedito agli utenti di saccheggiare le scorte. Fare presto ad acquistare ciò che è disponibile in questo fantastico elenco, potrebbe essere oggi la soluzione giusta.

La lista Amazon delle offerte è ricca, ci sono 5 prodotti straordinari

La smart TV Samsung QLED da 55″ è l’esemplare perfetto per tutti coloro che vogliono un ampio angolo di visione e tanta qualità. Arriva fino al 4K e costa oggi il 38% in meno per un totale di soli 655 €.

Lo smartphone più potente sul mercato è certamente l’iPhone 15 Pro, con la sua tripla fotocamera da 48 MP e con zoom 5x ottico. Il processore A17 Pro conferisce una fluidità pazzesca e impatta positivamente sull’autonomia, rendendolo un battery-phone. Costruito in titanio è anche super resistente. Oggi il prezzo cala di 210 € grazie al 17% di sconto e si ferma a 1029 €.

Questo notebook HP è quello perfetto. Ha un display da 15,6″ full HD che consente a tutti di essere soddisfatti, un processore AMD Ryzen 5 5625U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Scontato del 31%, oggi costa solo 479,99 €.

Per la sorveglianza, ecco la telecamera che scongiura il pericolo di intrusioni in casa. La TP-Link Tapo C225 registra in 2K, il rilevamento del movimento e la visione notturna. In più ruota a 360°. Oggi il prezzo scende del 21% ed è di soli 54,99 €.

Il nuovo Blackview MP80 è il prodotto perfetto per avere un computer desktop potente ma che ingombri praticamente zero. Con 16 GB di RAM, un processore Intel N97 e 512 GB di SSD, non si sottrae a nessun tipo di utilizzo. Il vantaggio è quello di potervi collegare tre monitor in 4K. Il suo prezzo scende del 21% e consiste in 219,99 €.