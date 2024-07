Fuoritutto Apple al Prime Day 2024: tutti gli sconti

Sono cominciati ufficialmente i Prime Day 2024 di Amazon, quelli che danno il via ad un’estate colma di grandi offerte. Come si può vedere, sono state raccolte le migliori, quelle con i prezzi più interessanti e fatte dai prodotti che fanno più gola. Oggi è tempo di parlare di un brand che a livello mondiale non fa altro che riscuotere successo, risultando probabilmente quello più amato e desiderato: stiamo parlando di Apple.

Esattamente in prossimità dell’apertura di questa kermesse di Amazon, ecco che arrivano grandi sconti anche sulla linea dei prodotti di Cupertino. Come si può notare nella lista in basso, c’è un iPad Pro ma ci sono anche degli Apple Watch e i migliori AirPods. Ovviamente si tratta di prodotti che godono di due anni di garanzia e della spedizione veloce, ma anche di prezzi sensibilmente scontati rispetto al listino.

Apple va sottocosto con i Prime Day di Amazon: ecco la lista dei 5 migliori prodotti

Se cercavate uno smartwatch di livello, oggi in sconto c’è l’Apple Watch Series 9. La variante GPS da 41 mm di ampiezza è disponibile nel color mezzanotte, dunque nero, con cinturino sport e con le sue classiche caratteristiche. In grado di monitorare l’ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, l’ECG è molto altro ancora, fornisce anche tanta sicurezza in strada siccome può rilevare gli incidenti e chiamare i soccorsi. Il suo prezzo oggi scende a soli 394 € con il 14% di sconto.

La variante SE 2023 dell’Apple Watch è disponibile in sconto su Amazon ma si tratta della versione GPS+Cellular. In grado di monitorare i vari parametri tra cui battito cardiaco è molto alto ancora, consente anche di parlare al telefono lasciando comodamente lo smartphone a casa. Il prezzo oggi crolla a 322 € con il 13% di sconto.

Se desiderate degli auricolari in-ear con cancellazione del rumore adattiva, modalità trasparenza e audio spaziale, ecco i nuovi AirPods Pro 2. Dotati di custodia MagSafe USB-C, oggi calano del 19% e costano solo 224,99 €.

Chi desidera il massimo però deve acquistare gli AirPods Max, cuffie over-ear di tipo professionale che garantiscono la cancellazione del rumore attiva, la modalità trasparenza, l’audio spaziale e una riproduzione musicale di livello nettamente più alto. Il prezzo oggi cala a 519 € con il 10% di sconto.

Chi desidera invece la quarta generazione dell’iPad Pro da 11″, è il benvenuto con uno sconto che vede il prodotto con doppia fotocamera e il display Liquid Retina a soli 739 € con il 23% di sconto.