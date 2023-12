FUORITUTTO APPLE: EarPods si sgretola il prezzo di colpo (17€)

Se anche tu sei un appassionato delle Apple EarPods, allora non dovresti davvero farti scappare questa offerta davvero super. Oggi ti porti a casa queste cuffie di Apple a soli 17,96€, invece di 19€. Corri immediatamente su Amazon!

Non farti sfuggire questa occasione davvero shock. Delle cuffie di altissimo livello ad una cifra davvero ridicola. Oggi te le porti a casa con il mega sconto del 5%. Non ti resta che aggiungerle al tuo carrello, così al checkout le troverai scontate automaticamente dal sito.

Apple EarPods con 3.5mm Headphone Plug, dal colore bianco

Non attendere più altro tempo, perché solo per oggi potrai avere delle cuffie davvero super a pochissimo. Te le porti a casa ad un miseria davvero, a soli 17€, che aspetti adesso?

Gli EarPods sono stati disegnati sulla forma dell’orecchio umano, ed è per questo che risultano più comodi per un maggior numero di persone rispetto a qualsiasi altro tipo di auricolare in-ear.

Sono stati progettati per ridurre al minimo la dispersione sonora e ottimizzare l’audio in uscita, in modo da darti un suono di alta qualità.

Dispongono anche di un telecomando integrato che ti permette di regolare il volume, controllare la riproduzione di musica e filmati, e perfino rispondere alle chiamate con un semplice clic.

Compatibilità modelli di iPhone: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (1a generazione), iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.

Non farti scappare questa occasione assurda, non ti resta che correre su Amazon ed aggiungerle al carrello!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.