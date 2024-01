FUORITUTTO APPLE su Amazon, l'iPhone 14 regalato con 150 € di sconto

La maggior parte delle volte che un utente ha bisogno di un nuovo smartphone, sogna di certo l’acquisto di un iPhone. Nel caso in cui il budget dovesse essere limitato, ci sono ad oggi molteplici soluzioni tra i modelli precedenti, che risultano altamente performanti anche adesso. Un esempio chiaro è quello dell’iPhone 14, il modello da 128 GB di memoria che oggi arriva in sconto su Amazon.

Gli utenti potranno acquistare la variante colorata di nero, detta “Mezzanotte“, per un costo totale di 729 € alla luce dello sconto del 17%. Gli anni di garanzia sono due e i tempi di spedizione equivalgono ad un massimo di due giorni

L’iPhone 14 con 128 GB di memoria è in sconto

Con un display da 6,1″ Super Retina XDR, l’iPhone 14 mostra già tutta la sua bellezza. Dotato di una batteria che arriva fino a 20 ore di riproduzione video e del processore A15 Bionic, offre grande efficienza sia in termini di energia energia che di prestazioni a chi lo acquista. La fotocamera doppia è da 12 MP e registra anche video in 4K.

Le specifiche tecniche sembrerebbero essere praticamente analoghe ai modelli precedenti, ma in realtà le differenze ci sono eccome. L’iPhone 14 mostra innanzitutto un processore più potente, quello che l’anno prima era in dotazione ai modelli 13 Pro e Pro Max. Oltre a questo, anche la fotocamera gode di un’apertura maggiore mentre la batteria porta con sé qualche ora in più di schermo. Alla luce di questi miglioramenti, è chiaro che acquistare uno smartphone di questo genere potrebbe risultare un’ottima scelta, soprattutto per chi non vuole spendere di più per un iPhone 15.

Il prodotto oggi arriva su Amazon con il 17% in meno sul vecchio prezzo di 879 €, per cui costerà solo 729 €. Ci saranno due anni di garanzia, tra i quali uno direttamente con Apple, e la spedizione rapida gratuita entro due giorni dalla data di ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.