Furto di identità: previeni con Norton Identity Protection

Proteggersi dai furti di identità è possibile. Si tratta di una delle principali minacce di chi utilizza servizi online. Potenzialmente, infatti, i furti di identità possono tradursi in danni significativi, dal punto di vista economico oltre che per vari altri aspetti, come quello della propria reputazione online. Per proteggersi dai furti di identità, quindi, è necessario adottare le necessarie contromisure.

Con Norton è possibile proteggere la propria identità affidandosi a tool di difesa e protezione. Puntando su Norton 360 Advanced, in particolare, è possibile avere a disposizione il sistema antivirus, la VPN e altri servizi aggiuntivi come Dark Web Monitoring, Social Media Monitoring e Assistenza per il ripristino in caso di furto di identità.

Il servizio ha un costo di 44,99 euro per un anno (pari a 3,75 euro al mese) e consente l’attivazione dei tool di protezione su 10 dispositivi a scelta tra Windows, Mac, Android e iOS. Per accedere subito alle offerte basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Norton.

Norton 360 Advanced: una protezione completa contro i furti di identità

Con Norton 360 Advanced è possibile sfruttare:

il sistema antivirus con protezione in tempo reale contro le minacce informatiche

con protezione in tempo reale contro le minacce informatiche la Secure VPN , un servizio di VPN illimitata

, un servizio di VPN illimitata il servizio Social Media Monitoring che mette al sicuro i propri account social, anche dai furti di identità

che mette al sicuro i propri account social, anche dai furti di identità Assistenza per il ripristino dell’identità , con supporto di uno specialista

, con supporto di uno specialista Dark Web Monitorin g: Norton si occuperà di esplorare il dark web alla ricerca di dati e informazioni personali dell’utente

g: Norton si occuperà di esplorare il dark web alla ricerca di dati e informazioni personali dell’utente il password manager, per mettere al sicuro le password

Norton 360 Advanced ha un costo di 44,99 euro per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo e con protezione che può essere estesa fino a 10 dispositivi, in contemporanea. Per accedere al servizio è possibile premere sul box qui di sotto.