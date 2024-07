Generazione Z e denaro: ecco la carta ideale per gestirlo

Siamo nel 2024, e Generazione Z e denaro sono come pane e Nutella: inseparabili ma complicati da gestire. Chi avrebbe mai pensato che un’app avrebbe risolto tutto questo? Qui entra in gioco HYPE, soluzione digitale innovativa che promette di semplificare la vita a chi è nato con lo smartphone in mano.

Addio file interminabili in banca e montagne di documenti cartacei. Con HYPE basta registrarsi online in pochi minuti e magicamente ti ritrovi con una carta e un conto con IBAN, tutto gestibile comodamente dal tuo telefono. Come bonus, puoi guadagnare fino a 25€ solo per aver aperto il conto. Ma le sorprese non finiscono qui!

Generazione Z e denaro: la gestione finanziaria smart risolve tutto

Come se non bastasse, HYPE offre una miriade di funzionalità intelligenti. Dalla possibilità di creare carte virtuali per acquisti sicurissimi online, alla gestione smart del conto tramite app, aggregando tutti i tuoi conti bancari per una visione completa del tuo patrimonio. In pratica, se avessimo avuto HYPE ai tempi del nostro quasi perenne portafoglio vuoto da studenti, avremmo potuto gestirlo meglio.

HYPE, infatti, ti aiuta anche a risparmiare. Devi soltanto impostare i tuoi obiettivi di risparmio. Ti servono 1000 euro per il tuo prossimo viaggio alle Maldive? Nessun problema, l’app ti guiderà passo dopo passo per metterli da parte senza che te ne accorgi.

Se ami lo shopping online, il programma cashback di HYPE è una vera manna dal cielo. Puoi ottenere il rimborso su ogni acquisto grazie alla collaborazione con BuyOn. Praticamente, ti pagano per fare shopping.

Parliamo dei conti a disposizione. C’è il conto Base a costo zero con carta virtuale, prelievi gratuiti fino a 250€ al mese e cashback fino al 10% sugli acquisti online. Se usi il codice CIAOHYPER, ottieni subito 5€ di bonus.

Poi c’è il conto Next a 2,90€ al mese. Qui, oltre alla carta di debito Visa, ottieni prelievi e bonifici istantanei gratuiti, polizze assicurative e 20€ di bonus con il codice CIAOHYPER.

Infine, HYPE Premium a 9,90€ al mese, che include la carta World Elite Mastercard, prelievi gratuiti ovunque nel mondo, assistenza prioritaria e polizze assicurative complete. Anche qui, con il codice CIAOHYPER, puoi ottenere 25€ di bonus all’apertura del conto. Generazione Z e denaro vanno a braccetto con uno dei conti HYPE. Aprilo subito, senza pensarci troppo!