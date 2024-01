Gengive sane e DENTI bianchissimi con lo spazzolino Oral-B al 30% di sconto

Una delle offerte più interessanti di oggi riguarda uno spazzolino elettrico ricaricabile, l’Oral-B iO 3N. Dotato di una testina di ricambio e di un dentifricio dedicato allo smalto dei denti e alla protezione delle gengive, è oggi in sconto con il 30%.

Chi vorrà acquistarlo, potrà pagarlo solo 69,99 € con due anni di garanzia e spedizione rapida in un giorno.

Il nuovo iO 3N di Oral-B è lo spazzolino adatto a tutti

Perché affidarsi al solito spazzolino manuale quando su Amazon compare in sconto un prodotto di questo genere? L’Oral-B iO 3N presenta un mix di tecnologie e funzionalità che non possono passare inosservate: sono infatti migliaia gli utenti che lo hanno acquistato a gennaio.

Questo spazzolino elettrico riesce a garantire ben 3 modalità diverse di pulizia, anche quella per i denti sensibili. L’obiettivo sarà quello di tenere puliti denti, rimuovere la placca fino al 100% in più ed avere anche gengive più sane. Proprio quest’ultimo aspetto sarà possibile grazie al sensore dello spazzolino che riuscirà a capire quando la pressione sarà troppo elevata.

Per quanto riguarda la carica, la durata sarà molto lunga grazie alle batterie al litio all’interno del prodotto.

Gli utenti più esperti che circolano su Amazon sanno benissimo che è questo il luogo per acquistare i prodotti utili per la propria igiene orale. Uno spazzolino elettrico ricaricabile di questo genere rappresenta il massimo per chi vuole spendere poco avendo però caratteristiche come quelle citate poco più in alto. Oral-B ha pensato a tutto, anche se c’è stato bisogno dell’apporto di Amazon per avere un prezzo di ottimo rilievo.

Oggi c’è infatti il 30% di sconto, con lo spazzolino che costerà così solo 69,99 €. Basta questa cifra per portare a casa entro un giorno uno dei migliori prodotti su piazza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.