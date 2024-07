Giochi gratis per iPhone e iPad? Ottieni 3 mesi di Apple Arcade

Apple Arcade è il servizio in abbonamento che ti offre l’accesso ad un vasto catalogo di oltre 200 giochi scaricabili su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Questi giochi sono tutti senza pubblicità e acquisti in-app offrendoti dunque un’esperienza completa senza costi aggiuntivi. Il prezzo dell’abbonamento è di 6,99 euro al mese, ma se sei un nuovo iscritto puoi avere 1 mese gratis e poi decidere se rinnovarlo.

Attenzione però: se hai acquistato di recente un nuovo dispositivo Apple hai la facoltà di ricevere addirittura ben 3 mesi di abbonamento. Ecco come.

3 mesi gratis di Apple Arcade

L’offerta è riservata a coloro che hanno acquistato di recente un iPhone, un iPad, un Mac o una nuova Apple TV. Se rientri in questa categoria hai 90 giorni di tempo per riscattare la prova gratuita di 3 mesi di Apple Arcade seguendo questa procedura:

Accendi il dispositivo che hai acquistato e accedi con il tuo ID Apple Fai tutti gli aggiornamenti che occorono Apri l’app Store e poi clicca su Apple Arcade L’offerta comparirà immediatamente Scegli “riscatta 3 mesi gratis“

Una volta fatto avrai accesso per 90 giorni a tutto il catalogo per la piattaforma. I giochi sono accessibili su qualsiasi dispositivo Apple a tua disposizione, a patto che sia collegato con il tuo ID Apple, quindi iPhone, iPad, Mac e Apple TV. L’offerta perfetta per le vacanze estive per avere decine di titoli con cui divertirti nel tuo tempo libero.