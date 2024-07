Giochi gratis per iPhone, iPad, Mac e TV con Apple Arcade: ottieni 90 giorni

Apple Arcade è il servizio in abbonamento della casa della mela morsicata che ti offre la possibilità di accedere ad un vasto catalogo di oltre 200 giochi per iPhone, iPad, Mac e Apple TV senza pubblicità e acquisti in-app. Potrai scoprire titoli di ogni genere, dai rompicapo alle simulazioni, fino a passare per strategia, avventura, sport e molto altro ancora.

Puoi ottenere Apple Arcade gratuitamente in diversi modi: ad esempio, se non lo hai mai utilizzato, avrai diritto ad un mese di prova gratuita. In alternativa, con Apple One puoi averlo incluso nel prezzo insieme ad Apple Music, Apple TV+ e iCloud. Infine, c’è anche un modo per avere fino a 90 giorni di prova, ti spieghiamo come funziona.

90 giorni gratis di Apple Arcade

Questa particolare offerta è riservata a coloro che hanno acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Hai tempo fino a 9o giorni dall’acquisto per riscattare la tua prova gratuita di 3 mesi e devi procedere in questo modo:

Accendere e configurare il tuo nuovo dispositivo con il tuo ID Apple Aprire l’App Store Aprire la sezione Apple Arcade Dovresti già vedere un’opzione per riscattare i tuoi 90 giorni gratuiti, ti basterà seguire le istruzioni sullo schermo.

Al termine dei 90 giorni, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo mensile, a meno che tu non lo disattivi prima della scadenza del periodo di prova. Durante i 3 mesi avrai accesso illimitato a tutta la libreria dei giochi, garantendoti divertimento assoluto sui tuoi dispositivi Apple.