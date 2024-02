Gli Apple AirPods costano POCHISSIMO, tutti li comprano al 21% di sconto

È magnifico lo sconto che oggi Amazon propone sugli AirPods di seconda generazione, quelli con la custodia di ricarica tramite cavo. Le magiche cuffiette del colosso americano arrivano con un ribasso importante che fa dimenticare il vecchio prezzo di 149 €.

Grazie al 21% di sconto, gli utenti possono portarle a casa con una somma di 117,99 € e con i soliti due anni di garanzia a disposizione.

Apple AirPods, tutta qualità e questa volta tanta convenienza

Quando arrivarono per la prima volta sul mercato furono visti come un vero e proprio miracolo nel mondo dell’audio. Esatto, si parla degli AirPods di Apple, gli auricolari innovativi che ormai qualche anno fa hanno totalmente riscritto la storia del mondo delle cuffiette.

Oggi sono finiti in sconto, nella loro seconda generazione, su Amazon dove gli utenti potranno acquistarli con una cifra molto più accessibile. Essendo di taglia unica, non bisogna assolutamente preoccuparsi di capire quali prendere, dal momento che la scelta è una. Sono comodissimi da indossare e quasi ci si dimentica di averli all’orecchio. Si accendono in maniera automatica e si collega istantaneamente ad ogni dispositivo, essendo peraltro compatibili veramente con tutto.

Gli AirPods di seconda generazione sono ovviamente compatibili con i comandi vocali sfruttando l’assistente vocale di Apple, Siri. Grazie alla presenza della custodia di ricarica, gli utenti possono avere ben 24 ore di autonomia in totale.

Il vero vantaggio di questi piccoli auricolari è che si possono trasportare ovunque senza ingombro, in quanto, con tutta la custodia di ricarica, sono piccolissimi. In più ricordiamo che Amazon fornisce anche due anni di garanzia, uno dei quali direttamente fornito da Apple per il supporto presso tutti gli store del mondo.

Oggi c’è il 21% di sconto ed è pertanto che il prezzo finale equivale a soli 117,99 € per questi AirPods di Apple, che hanno anche due anni di garanzia.