Gli auricolari BLUETOOTH da 19 EURO battono gli AirPods di Apple

Difficilmente qualche utente avrebbe pensato un giorno di poter acquistare degli auricolari Bluetooth performanti per una somma inferiore ai 20 €. Oggi è il giorno giusto per portare a compimento proprio tale desiderio, in quanto su Amazon è disponibile una cuffia di cuffiette wireless di alta qualità con un grande sconto.

Avere la musica sempre con sé e soprattutto la comodità di due auricolari così ben realizzati, non è roba da tutti i giorni. Grazie alla loro autonomia estrema dovuta alla custodia di ricarica ma soprattutto al suono immersivo di cui godono, queste cuffiette sono tra le più acquistate del momento.

Oggi Amazon garantisce a tutti di poter risparmiare tanto, imponendo il 67% di sconto. Con una somma di 19,98 € si portano a casa questi straordinari auricolari, che peraltro arrivano a casa in 24 ore con due anni di garanzia.

Questi auricolari hanno la custodia di ricarica con display

Secondo quanto riportato, durante le ultime ore stanno andando a ruba su Amazon questi auricolari Bluetooth. Chi li ha già utilizzati riferisce di un suono stereo talmente immersivo da eguagliare prodotti molto più costosi, come quelli di Samsung ed Apple. I comandi a sfioro disponibili sull’esterno della scocca di ognuna delle cuffiette favoriscono un utilizzo semplicissimo.

L’autonomia arriva fino a 40 ore grazie alla custodia di ricarica, il cui punto di forza è certamente il display LED che indica lo stato di carica di entrambe le cuffiette. Sono impermeabili ma soprattutto costano il 67% in meno su Amazon.

Il prezzo di questi straordinari auricolari Bluetooth oggi equivale a 19,98 € con due anni di garanzia e spedizione in 24 ore.