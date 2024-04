Gli auricolari di JBL con 40 ore di autonomia quasi REGALATI su Amazon

Continua ad essere uno dei marchi più interessanti nel mondo audio JBL, casa produttrice che in quanto ad auricolari ormai non è seconda a nessuno. Ne ha prodotti talmente tanti che anche i più esperti se ne sono dimenticati alcuni, ma non si possono di certo ignorare i famosissimi TUNE 230NC.

Con design molto simile ad altri auricolari già visti ma con un’essenza totalmente inedita, queste cuffiette di JBL sono oggi il prodotto da portare a casa. Piccole, potenti, impermeabili ma soprattutto piene di autonomia, oggi costano addirittura il 50% in meno su Amazon.

Il prezzo finale degli auricolari equivale infatti a 49,99 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida in 24 ore.

Solo su Amazon gli auricolari JBL TUNE 230NC costano così poco

Chi vuole ascoltare la musica mentre fa sport, mentre è in treno o magari la sera prima di andare a letto, deve acquistare questi JBL TUNE 230NC. Il suono è cristallino e i bassi molto profondi, con la cancellazione del rumore attiva che è in grado di sopprimere anche i rumori più fastidiosi.

Grazie all’audio stereo, le chiamate sono super nitide e la presenza di più microfoni, per la precisione due, consente all’interlocutore di ascoltare la vostra voce alla grande. Il punto di forza in assoluto è la custodia di ricarica che è in grado di portare gli auricolari a durare fino a 40 ore.

Con un prezzo così interessante, dovuto al 50% di sconto applicato da Amazon, bisogna assolutamente acquistare questi JBL TUNE 230NC. Oggi hanno un costo finale di soli 49,99 € con due anni di garanzia.