Gli auricolari Jabra Elite 4 BATTONO gli AirPods e costano 200 € in meno

Gli auricolari più belli e performanti al momento sono certamente i Jabra Elite 4, tenendo conto anche del prezzo straordinario di cui godono.

Il 17% di sconto presente su Amazon con una nuova offerta a tempo garantisce agli utenti la possibilità di acquistarli per soli 69,99 €. Oltre a riceverli già da domani a casa, chiunque dovesse acquistarli potrà avere anche due anni di garanzia inclusi nel prezzo.

I Jabra Elite 4 sono auricolari fantastici: hanno la cancellazione attiva del rumore

Sono davvero bellissimi i nuovi Jabra Elite 4, auricolari dotati di un design pazzesco che risulta comodo e bello da vedere. Con le loro caratteristiche tecniche, mettono in seria difficoltà le cuffiette top di gamma sul mercato.

Si sentono davvero bene grazie ai bassi molto profondi e all’audio di qualità, garantendo anche l’accoppiamento rapido con la tecnologia Google Fast Pair. Annullare ogni rumore proveniente dal mondo esterno sarà un piacere con la tecnologia ANC inclusa, che per larghi tratti batte quella degli AirPods Pro. L’autonomia complessiva, contando anche la custodia, arriva oltre le 28 ore.

I passi da gigante che hanno portato Jabra ad essere tra i leader assoluti nel mondo degli auricolari wireless, si vedono su questi Elite 4. Le loro performance sono indiscutibili: difficilmente altri prodotti riescono a fare meglio. Il principale motivo per cui acquistarle sta nella grande comodità che si ha nell’indossarli, essendo auricolari piccoli e leggeri.

L’altro aspetto è sicuramente legato all’autonomia, in grado di battere colossi come quelli prodotti da Apple. Da non biasimare poi è il prezzo, siccome con 69,99 € possono arrivare a casa vostra già entro domani e con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.