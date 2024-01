Goditi il gaming senza limiti con una VPN a 1,99 euro al mese

Una VPN offre diversi vantaggi. Oltre a disinnescare – diciamo così – le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, sono molto utili anche per superare i limiti alla larghezza di banda stabiliti dagli ISP nazionali in determinate circostanze (quasi sempre in occasione di intense sessioni di gaming). L’altro vantaggio è che ci sono servizi VPN che offrono il meglio delle funzionalità di oggi a un prezzo irrisorio. Come Private Internet Access, servizio noto anche con il nome di PIA, che in queste ore è in offerta a soli 1,99 euro al mese per 2 anni, con in più 2 mesi extra in regalo.

Gioca al massimo delle tue potenzialità con la VPN più affidabile al mondo

La VPN di Private Internet Access è tra le più performanti in assoluto, oltre a essere tra i primissimi posti a livello di affidabilità. Ed ecco perché sono in tantissimi a sceglierla per sbloccare il proprio potenziale nel gaming.

In più, con PIA VPN ci si assicura un servizio che segue una rigida politica no-log. Questo significa che non registra il traffico web né archivia i dati personali dei propri uetnti. Senza dimenticare che il software è 100% open source, a testimonianza non solo della trasparenza ma anche della sicurezza della VPN.

Il piano di 2 anni di Private Internet Access è in offerta a soli 1,99 euro al mese, grazie all’81% di sconto applicato sul prezzo di listino. In più, è possibile beneficiare di 2 mesi di servizio VPN extra in regalo. La promo è a tempo illimitato, non durerà ancora a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.