Il Google Pixel 7a oggi è un BEST BUY con lo sconto Amazon

il Google Pixel 7a è lo smartphone Android di fascia media. Il device con un display pazzesco da 6,1″ e performance di alto livello (grazie al chip Tensor G2)

Google Pixel 7a

Gettato nella mischia solo pochi mesi fa, è il successore del Pixel 6a ed è il modello più economico della serie Pixel 7. Il Google Pixel 7a ha un design con una cornice piatta e un retro in policarbonato con una finitura opaca.

Lo smartphone di Big G ha un display OLED da 6,1″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. I colori sono vividi e saturi, il contrasto è elevato e gli angoli di visione sono ampi.

È alimentato dal processore Google Tensor G2 e ha 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Sul retro spicca la fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e un sensore ultrawide da 12 MP con apertura f/2.2. La fotocamera anteriore invece è da 8 MP con apertura f/2.0. La fotocamera principale produce foto di alta qualità in condizioni di illuminazione diurna e scarsa luminosità. I colori sono accurati, i dettagli sono nitidi e il rumore è ben controllato. Il sensore ultrawide è invece utile per catturare più scene in una singola inquadratura.

Anche la batteria è niente mal. Con una capacità di 4600 mAh e supporto alla ricarica rapida da 23 watt, il Pixel 7a arriva fino a sera senza particolari problemi. Ovviamente molto dipende dal tipo di utilizzo che si fa dello smartphone.

