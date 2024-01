Google Pixel 7a da 128 GB a prezzo incredibile su Amazon

Volete andare a colpo sicuro acquistando uno smartphone gran livello senza spendere troppo? Ecco che arriva su Amazon il Google Pixel 7a.

Questo telefono, dotato di ampio schermo, un’ottima fotocamera e anche un bel design, oggi costa meno del solito. Bastano infatti 399 € per portarlo a casa entro il 5 gennaio.

Il Google Pixel 7a costa pochissimo, ecco le specifiche

Non serve raccontare molto di questo Google Pixel 7a, dispositivo che in tanti hanno acquistato a scatola chiusa essendo coscienti di quello che poteva offrire. Oggi Amazon rende disponibile in sconto uno smartphone che vanta un display da 6,1″ in full HD+ e molto altro ancora.

Google ha pensato ad un ottimo comparto multimediale, dotando infatti il suo Pixel 7a di una doppia fotocamera da 64 MP con apertura f/1.9. Oltre a questo c’è anche un obiettivo frontale da 13 MP e degli speaker molto potenti.

Per quanto concerne il comparto hardware, oltre al processore Tensor, ecco una memoria RAM da 8 GB e una memoria interna da 128 GB. La batteria è una garanzia grazie ai suoi 4380 mAh.

Tutti gli utenti che stavano aspettando il momento proficuo per acquistare un nuovo smartphone, potranno essere contenti di portare a casa uno dei migliori. Questo Google Pixel 7a è non per caso uno dei più acquistati in assoluto, sia grazie al suo design che grazie alle sue specifiche.

Parliamo infatti di uno smartphone molto equilibrato che rappresenta alla grande quel che serve agli utenti per evitare di spendere troppi soldi per un top di gamma. È da ricordare anche che questo terminale oggi ha un prezzo assurdo, peraltro in esclusiva su Amazon. Parliamo di soli 399 €, il tutto con due anni di garanzia e soprattutto con spedizione veloce entro due giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.