Google Pixel 8 in sconto, l'offerta LAMPO di Amazon taglia 100 €

L’utente medio è alla ricerca di quella occasione che gli possa permettere di portare a casa un top di gamma ed oggi eccola qua. Su Amazon spunta una grande offerta che consente a tutti di pensare ad un Google Pixel 8, smartphone top di gamma che vanta un’ottima batteria ma soprattutto un display e un comparto fotografico da primo della classe.

Grazie alla sua ampia memoria consente anche un archiviazione fuori dal comune, ma quello che stupisce è anche il design. Venendo al prezzo di vendita, c’è un’offerta a tempo che diminuisce il prezzo del 6%, portandolo al 759 €. Compresi nel costo ci sono due anni di garanzia e la spedizione rapida entro questo venerdì a casa vostra.

Google Pixel 8, lo smartphone da battere con una super autonomia

Dotato innanzitutto di un display da 6,2″ OLED con risoluzione in FHD+, questo Google Pixel 8 offre anche una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Le immagini nitide sono il suo forte, così come le immagini scattate in una certa qualità: la doppia fotocamera sul retro vede due sensori da 50 + 12 MP.

Oltre a questo, ecco un processore Google Tensor G3 coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria infine è un’unità da 4575 mAh.

Se qualcuno avesse dovuto avere dei dubbi in merito a quale sarebbe stato lo smartphone abbattere in questo periodo, lo ribadiamo: è certamente il Google Pixel 8. Questo prodotto è arrivato più volte in sconto per stupire ma oggi si è superato.

Con una grande fotocamera, una batteria super capiente e un design tipico dell’azienda, questo prodotto si mostra anche con un prezzo relativamente economico. Ricordiamo che il suo prezzo di partenza è di 859 €, ma oggi c’è lo sconto del 6% su Amazon. Il Google Pixel 8 nella versione da 256 GB costa oggi 759 € con due anni di garanzia e con la spedizione rapida entro questo venerdì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.