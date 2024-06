Google Pixel 8 Pro con funzioni AI al nuovo MINIMO su Amazon

Design raffinato, performance di assoluto livello, software sempre aggiornato con le ultime novità, sistema di fotocamera di fascia alta e funzioni AI. Tutto questo è il Google Pixel 8 Pro, lo smartphone top di gamma di ultima generazione del colosso di Mountain View. Se è sulla tua lista dei desideri, oggi lo puoi acquistare a soli 764,89 euro (anziché 1.099 euro) approfittando della promo Amazon che prevede anche l’inserimento del codice PIXEL50 al momento del pagamento.

Il Google Pixel 8 Pro è un certezza sotto tutti i punti di vista: il top di gamma è al minimo storico su Amazon

Il Pixel 8 Pro sfoggia un design elegante e moderno, caratterizzato da una struttura in alluminio lucido e un vetro posteriore opaco (Neor Ossidiana in questo caso). Il display, un Super Actua OLED da 6,7 pollici, rappresenta il più luminoso mai visto su un Pixel (2200 nit), offrendo un’esperienza visiva immersiva e ricca di dettagli, anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz garantisce una fluidità impeccabile nello scorrimento delle pagine, nella fruizione di contenuti multimediali e nel gaming.

Alla base delle performance c’è chip Tensor 3 di Google, che garantisce prestazioni eccellenti in ogni attività, dal multitasking impegnativo ai giochi più gravosi. L’esperienza utente è ulteriormente impreziosita dai 12GB di RAM.

Non c’è però dubbio sul fatto che il vero punto di forza del Pixel 8 Pro sia il sistema di fotocamere, completamente rinnovato e progettato per offrire esperienze fotografiche ineguagliabili. La fotocamera principale da 50MP cattura immagini straordinarie con un livello di dettaglio eccezionale, anche in condizioni di scarsa luminosità. Il teleobiettivo da 48MP permette di avvicinarsi ai soggetti con una precisione sorprendente, mentre il sensore ultrawide Quad PD da 48MP con messa a fuoco automatica amplia la visuale per scatti paesaggistici mozzafiato. La fotocamera frontale, poi, è da 10,5MP e garantisce selfie impeccabili e videochiamate nitide.

E non potevano di certo mancare le funzioni di intelligenza artificiale integrate. Come Magic Eraser, che permette di rimuovere con un semplice tocco elementi indesiderati dalle foto, e Cerchia e Cerca, per effettuare una ricerca sul web semplicemente cerchiando con il dito qualcosa di visibile sullo schermo.

Il Pixel 8 Pro vanta una batteria da 5050mAh che garantisce un’autonomia di oltre 24 ore con un uso tipico. Supporta la ricarica rapida cablata da 30W e la ricarica wireless rapida da 23W, permettendo di ricaricare la batteria in tempi rapidi. Tra le altre caratteristiche degne di nota ci sono la resistenza all’acqua e alla polvere IP68, il supporto al 5G e la presenza di un sensore di impronte digitali integrato nel display.