Google Pixel 8 Pro in sconto, il prezzo bomba su Amazon

Di smartphone sono arrivati veramente tanti durante l’ultimo 2023, ma quello che probabilmente ha attirato di più gli utenti sul finire è stato il Google Pixel 8 Pro. Questo prodotto ancora adesso è difficile da trovare in sconto ma quando si intromette Amazon è davvero impossibile fare meglio.

Sul celebre sito e-commerce infatti oggi il top di gamma di Google è arrivato con il 5% in meno rispetto al prezzo solido. Gli utenti dunque potranno avere a disposizione un top di gamma con super batteria e super display ad un costo di 949 €. Ricordiamo in genere che sono necessari 1099 € per acquistare il Pixel 8 Pro, che anche con questa offerta arriva ugualmente con due anni di garanzia e spedizione veloce.

Google Pixel 8 Pro, lo sconto e le specifiche tecniche

Venendo alle specifiche tecniche, ecco il display Super Actua da 6,7″ di ampiezza con super luminosità, una doppia fotocamera sul retro da ben 50 MP e una batteria che risolve alla grande i problemi manifestati dall’ultimo 7 Pro. Al suo interno il processore è un Google Tensor, efficiente e performante.

Non ci sono dubbi sull’effettiva validità delle caratteristiche tecniche di questo prodotto, uno smartphone molto atteso che sta rispettando le grandi aspettative. Il Google Pixel 8 Pro è un top di gamma che ora come ora nutre pochi rivali e che prima che arrivasse il OnePlus 12, aveva il record di smartphone con il display più luminoso.

Oggi quello che stupisce è il prezzo di vendita, siccome parliamo di uno smartphone che vede già un ribasso di 150 € rispetto all’inizio. Il merito è del 5% di sconto dell’offerta a tempo di Amazon, che garantisce a tutti la possibilità di acquistare il Pixel 8 Pro per 949 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione è rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.