Quando un’azienda mette la firma sia sul software che sull’hardware dei suoi dispositivi, è sempre un enorme vantaggio per l’esperienza d’uso del consumatore. E quello di Apple non è l’unico caso. C’è infatti anche Google: il suo Pixel 8 Pro è uno dei miglio smartphone oggi in circolazione e oggi lo puoi acquistare a soli 849 euro (spedizione compresa) grazie al doppio sconto Amazon.

Per aggiudicarsi il top di gamma di Big G è necessario applicare manualmente il coupon di 100 euro. Il consiglio è di completare in fretta l’acquisto perché la doppia promo potrebbe avere breve durata.

Il cameraphone che tutti dovrebbero acquistare oggi è il Google Pixel 8 Pro, al nuovo minimo storico su Amazon

Il Google Pixel 8 Pro, come già anticipato, è l’ultimo top di gamma del gigante tech nel panorama degli smartphone. Un dispositivo che si distingue il design ricercato, la potenza del processore Tensor G3 e le innovative funzionalità fotografiche.

Il dispositivo sfoggia un design con un corpo in alluminio riciclato e un pannello posteriore in vetro Gorilla Glass Victus. Lo schermo OLED da 6,7 pollici offre una risoluzione QHD+ e un refresh rate adattivo (da 1Hz) fino a 120Hz, garantendo una fluidità e una nitidezza delle immagini impareggiabili.

Il cuore pulsante del Pixel 8 Pro è il nuovo chip Tensor G3, progettato da Google per ottimizzare l’esperienza di utilizzo del dispositivo. Il processore garantisce prestazioni fluide, anche in multitasking e con applicazioni pesanti. La memoria RAM di 12GB e lo storage interno da 128GB completano la dotazione hardware di alto livello.

Il comparto fotografico è il vero fiore all’occhiello del dispositivo. La tripla fotocamera posteriore è composta da un obiettivo grandangolare da 50MP, un ultra-grandangolo da 48MP e un teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 5x. Tra le nuove funzionalità troviamo la modalità “Magic Eraser” avanzata, che permette di rimuovere con un tocco oggetti indesiderati dalle foto, e la modalità “Real Tone” migliorata, per una riproduzione realistica dei colori della pelle.

Il sistema operativo è Android 14, la versione più recente del sistema operativo di Google, e in futuro sarà possibile installare diversi major update. L’interfaccia utente è intuitiva e personalizzabile, e grazie all’intelligenza artificiale integrata il dispositivo è in grado di adattarsi alle esigenze a alle abitudini dell’utente.