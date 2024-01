Google Pixel Buds A-Series al 16% di sconto, prezzo fuori di testa su Amazon

La volontà di acquistare un paio di auricolari di ottimo livello potrebbe improvvisamente schizzare alle stelle alla vista di questa grande offerta. I Google Pixel Buds A-Series arrivano improvvisamente in sconto su Amazon con un prezzo ottimo per ogni tasca.

Parliamo di cuffie molto ben sviluppate dal colosso americano, il quale ha pensato veramente ad ogni aspetto tenendo il prezzo molto basso. Google infatti ha creato degli auricolari potenti ma allo stesso tempo anche belli da vedere.

I Pixel Buds A-Series hanno ottime specifiche ed oggi costano il 20% in meno. Il prezzo finale sarà di soli 79 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida a casa vostra entro il 14 gennaio al massimo.

Google Pixel Buds A-Series, le specifiche tecniche degli auricolari del momento

Il suono potente il grande bilanciamento di alti, medi e bassi grazie ai driver dinamici da 12 mm, rappresentano solo alcune delle specifiche tecniche di queste cuffie.

I Google Pixel Buds A-Series sono ottimi sia per le chiamate che per l’ascolto della musica e non disdegnano l’utilizzo dell’assistente vocale Google Assistant. La custodia di ricarica è il vero fiore all’occhiello in quanto fornisce un’autonomia in grado di arrivare a circa 28 orecomplessive.

Storicamente i migliori auricolari in-ear sono sempre stati quelli di Apple o di Samsung, ma questa volta il rapporto qualità-prezzo potrebbe premiare Google. Siamo infatti oggi al cospetto dei famosi Pixel Buds A-Series, prodotti che offrono una musica di altissima qualità e senza un costo eccessivo.

Riuscire a portarli a casa oggi sarà molto più semplice grazie ad un’offerta a tempo che abbassa il prezzo del 20% portandolo 79 €. In questo modo la spesa risulterà quasi nulla per gli utenti, che potranno avere anche due anni di garanzia e la spedizione veloce con il prodotto che arriverà domani a casa loro. Ricordiamo poi che ci sono anche 30 giorni di reso disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.