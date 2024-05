Lascia di stucco o quasi lo sconto del 39% proposto oggi da Amazon sui Google Pixel Buds Pro, gli auricolari wireless di ultima generazione di Big G. Con la cancellazione attiva del rumore e il suono personalizzabile, gli auricolari costano solo 139,99 euro, compresa spedizione.

Google Pixel Buds Pro: i tuoi prossimi auricolari wireless con cancellazione del rumore sono scontati di quasi 100€

I Pixel Buds Pro mantengono un design discreto ma facilmente riconoscibile, con una custodia compatta e auricolari arrotondati che si adattano perfettamente all’orecchio. La vestibilità è garantita da tre diversi tipi di gommini in silicone, mentre il peso leggero assicura un comfort duraturo anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

Una delle caratteristiche principali dei Pixel Buds Pro è la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC). Grazie a microfoni integrati che captano i suoni esterni, gli auricolari sono in grado di generarne di opposti per neutralizzarli, creando un ambiente silenzioso e immersivo. L’ANC è regolabile su diversi livelli, permettendo di adattarsi alle proprie esigenze e preferenze.

Oltre alla ANC, i Google Pixel Buds Pro offrono un’esperienza audio di alta qualità. I driver da 11 mm con tecnologia audio adattiva personalizzano il suono in base alla forma del tuo orecchio e al contenuto in ascolto, garantendo un’esperienza sempre ottimale. I bassi sono profondi e ricchi, mentre gli alti sono chiari e dettagliati, per un suono bilanciato e coinvolgente.

Essendo gli auricolari di punta del colosso di Mountain View, non poteva di certo mancare l’integrazione dell’Assistente Google. Questo consente di controllare la riproduzione musicale, effettuare chiamate, impostare promemoria e ricevere notifiche semplicemente utilizzando la propria voce.

Per quanto riguarda l’autonomia, con una singola carica, gli auricolari impermeabili offrono fino a 11 ore di ascolto, mentre la custodia di ricarica fornisce ulteriori 20 ore di autonomia, per un totale di 31 ore. La ricarica avviene tramite USB-C o wireless.