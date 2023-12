GoPro HERO10 è tua su Amazon ad un PREZZO SPECIALE!

Vuoi scattare foto mozzafiato e fare video pazzeschi anche in subacqueo? Allora devi assolutamente avere la GoPro HERO10, oggi su Amazon la trovi ad un prezzo inferiore rispetto al suo attuale costo di mercato, approfittane subito!

E poi non dimenticare che su Amazon ti da la possibilità di usufruire del servizio Cofidis che ti consente di dilazionare puoi anche pagare in piccole rate mensili a tasso zero e non risentire in questo modo della spesa.

GoPro HERO10: foto e video da sogno!

Realizza video straordinari con una risoluzione di 5K, perfetta per mantenere nitidi i dettagli anche durante lo zoom. Con un nuovo sensore da 23,6 MP in tutta la sua potenza. Scatta foto nitide e di qualità professionale con 20 MP di nitidezza. E grazie a SuperFoto la GoPro HERO9 può scegliere automaticamente la migliore elaborazione delle immagini, in modo da poter scattare facilmente lo scatto perfetto.

Non è più necessario portare con sé una cornice separata. Basta estrarre le guide pieghevoli, collegare la fotocamera a qualsiasi supporto e partire per un’avventura. Il nuovo e più grande schermo tattile posteriore con zoom tattile di HERO10 dovrebbe sembrare immediatamente familiare, mentre il nuovo display anteriore luminoso ti aiuta a trovare immediatamente lo scatto ideale e consente un controllo intuitivo della fotocamera.

Ecco tutto quello che ricevi direttamente a casa tua: fotocamera nera inclusa, custodia per il trasporto, batteria ricaricabile, supporto adesivo curvo, fibbia di montaggio+vite di fissaggio e cavo USB-C.

Prendila ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.