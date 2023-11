GoPro HERO12 con tanti accessori, prezzo stracciato su Amazon

Oggi in sconto ecco la nuova GoPro HERO12, che approfitta di questa Black Friday Week di Amazon. La telecamera sportiva più famosa del mondo arriva in sconto con il 17% in meno rispetto al solito. Gli utenti che vogliono portarla a casa, possono farlo con 399 €.

La GoPro HERO12 è la migliore, ecco le specifiche

Avere video e foto in HDR è semplicissimo con questa GoPro HERO12. La telecamera sportiva riesce a garantire una qualità delle immagini migliori rispetto a tutta la sua categoria, fornendo video in 5,3K e 4K senza problemi.

È ideale sia all’interno delle zone con scarsa luminosità che dove invece c’è il sole più splendente. Le immagini saranno nitide e dinamiche con i colori più realistici. I video girati con questo prodotto risulteranno molto più qualitatevoli in termini di risoluzione grazie ad un aumento del 91% delle sue possibilità. Tutto ciò è reso possibile anche dal sensore da ben 24,7 MP.

Quello che stupisce è la grande stabilizzazione, grazie alla tecnologia HyperSmooth 6.0. Questo standard è stato premiato nel 2021 con un Emmy per la sua categoria e sulla GoPro HERO12 trova il suo massimo sfogo. Potrete correre, saltare o volare: sembrerà di avere la mano più ferma al mondo.

È garantita anche un’impermeabilità fino a 10 metri senza il bisogno di alcun tipo di custodia esterna. Ricordiamo che all’interno della scatola ci sono diversi accessori in regalo, come l’impugnatura mobile, la fascia per la testa nella sua nuova versione, 2 batterie ricaricabili Enduro e una custodia utile per il trasporto.

Oggi il prezzo scende del 17% e consente a tutti di acquistare il prodotto per 399 € con due anni di garanzia. Questa GoPro HERO12 è l’ideale per chi vuole lanciarsi all’avventura con il massimo della qualità.

